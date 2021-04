Vereador Tacinho solicita construção de creches nos Distritos Ouricuri e Porangaba

O Vereador Tacinho (PP) está solicitando ao Governo da prefeita Ceci Rocha para que viabilize a construção de duas creches no município de Atalaia, uma no Distrito Porangaba e outra no Distrito Ouricuri. A reivindicação foi protocolada nesta ultima sessão ordinária, dia 13 de abril, na Câmara Municipal, através das Indicações de nº 10 e 11/2021.

O vereador destacou que é uma das grandes necessidades dessas localidades. “Para atender as crianças destas localidades, dando um grande suporte para as mães que vão ter um local adequado para deixar seus filhos”, destacou o vereador Tacinho.

Suas Indicações serão colocadas em votação na próxima sessão ordinária, dia 20 de maio e caso aprovadas, seguem para análise do Poder Executivo.