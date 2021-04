Janaína do Cal acompanha início dos trabalhos do projeto de saneamento e calçamento de ruas do Distrito Branca

Janaína do Cal acompanha o início dos trabalhos do projeto de saneamento e calçamento no Distrito Branca.

A vereadora Janaína do Cal utilizou suas redes sociais nesta última quinta-feira, para comemorar o início da realização de um grande projeto que trará mais dignidade para famílias do Distrito Branca.

É que em atendimento a Indicação 03/2021 de autoria da vereadora Janaína do Cal, aprovada em sessão ordinária do último dia 23 de fevereiro e a Indicação da deputada estadual Fátima Canuto de 1º de setembro de 2020, a Prefeitura de Atalaia em parceria com o Governo do Estado de Alagoas já iniciou os trabalhos topográficos para medição de todas as ruas do Distrito Branca, que após os trâmites legais receberão saneamento e calçamento.

A solicitação atende a reivindicações antigas dos moradores daquela localidade, onde sofrem com a poeira, lama e até mesmo alagamentos.

Na manhã dessa quinta-feira, a vereadora estive com a equipe de engenharia, acompanhando os trabalhos. “Me sinto muito feliz em poder contribuir para o desenvolvimento da localidade e melhor qualidade de vida aos seus moradores”, destacou Janaina do Cal.