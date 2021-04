Vereadora Janaína do Cal pede urgência em saneamento e calçamento de ruas do Distrito Branca

Com as fortes chuvas que caíram neste último final de semana, moradores do Distrito Branca voltaram a enfrentar os problemas causados pelo alagamento das ruas do Campo Velho, Jardim das Flores e Tiradentes. A vereadora Janaína do Cal esteve presente, prestando assistência e solicitando de imediato o apoio do Poder Executivo.

Já na sessão ordinária desta última terça-feira (13), a vereadora Janaína protocolou sua indicação de número 019/2021, solicitando da prefeita Cecília Rocha, que através da Secretaria de Infraestrutura, realize com urgência a obra de saneamento e calçamento nas referidas ruas.

“Durante o período das chuvas, essas ruas ficam totalmente alagadas, causando sérios transtornos para os moradores, já que as águas chegam a invadir as casas”, destaca a vereadora.

A Indicação foi aprovada de forma unânime e segue agora para os órgãos competentes.