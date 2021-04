Aprovada Indicação do vereador Fernando Vigário que pede isenção da taxa do SAAE do mês de março, no Distrito Santo Antônio

O vereador Fernando Vigário (MDB) protocolou na sessão ordinária desta terça-feira, 13 de abril, na Câmara Municipal de Atalaia, sua indicação 004/2021, onde solicita do SAAE a isenção da cobrança da taxa de água referente ao mês de março do corrente ano, no Distrito Santo Antônio dos Milagres.

Em sua justificativa o vereador informou que não é justo que os moradores que já sofrem com a falta d’água há mais de 20 dias consecutivo, ainda tenham que pagar pela água que não chegou no referido local.

Aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes, a referida Indicação agora segue para apreciação do diretor do SAAE Atalaia, o senhor Francisco Xavier de Oliveira.