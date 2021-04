Projeto de Lei da vereadora Janaína do Cal prevê que atividade física seja considerada essencial mesmo durante pandemia

O Projeto de Lei 002/2021 reconhece como essenciais para a população atalaiense a prática regular de atividades físicas, que poderão ocorrer em estabelecimento destinado a essa finalidade ou em espaço público, inclusive em tempo de crise ocasionada por moléstia contagiosa ou catástrofes naturais.

O texto apresentado pela vereadora Janaína do Cal na sessão ordinária desta terça-feira (13), reconhece a prática regular de atividades físicas como essencial para a manutenção e melhora da aptidão física, qualidade de vida e saúde da população podendo ser realizado mesmo em tempo de pandemia, desde que respeitadas as recomendações sanitárias.

“Buscar por saúde é uma das principais questões vivenciadas pelos atalaienses neste momento em que a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) nos assola. Não existe dúvida de que a prática de atividade física contribui sobretudo para a manutenção da saúde, aumenta a imunidade das pessoas, reduz a depressão, segundo estudos já confirmados e diminui o estresse”, destaca a vereadora Janaína do Cal, autora do projeto.

A proposta já se encontra em tramitação na Câmara Municipal de Atalaia e agora será analisada pelas comissões competentes.

