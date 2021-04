Vereador Anilson Júnior pede ação preventiva em galerias de águas pluviais para evitar alagamentos em Atalaia

O vereador Anilson Júnior encaminhou à Prefeitura de Atalaia, com cópia para a Secretaria de Infraestrutura, indicação solicitando a completa limpeza e manutenção em todas as galerias pluviais do município.

Em sua justificativa, Anilson Junior destaca que é de grande importância esta ação preventiva com o objetivo de desobstruir todo o sistema de águas pluviais e, assim, prevenir alagamentos e inundações.

Sua Indicação recebeu o número 008/2021 e foi aprovada na sessão ordinária desta terça-feira, dia 13 de abril.