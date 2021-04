Vereador Cicinho Melo solicita construção de creche no Distrito Santo Antônio

No retorno das sessões ordinárias presenciais, ocorrido na manhã desta terça-feira (13), o presidente da Câmara Municipal de Atalaia, vereador Cicinho Melo (PSC), solicitou da prefeita Cecília Rocha que seja construída uma creche do Distrito Santo Antônio dos Milagres.

De acordo com o vereador Cicinho, a construção de uma creche é uma das grandes necessidades daquela localidade.

Posta em votação, sua Indicação 001/2021 foi aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes e agora segue para as mãos da prefeita do município.

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO

Ainda durante a sessão ordinária desta terça-feira, o chefe do Poder Legislativo atalaiense apresentou sua Indicação 002/2021, onde também solicita da prefeita Cecília Rocha a ampliação do cemitério do Distrito Santo Antônio dos Milagres.

Em sua justificativa, o vereador Cicinho destaca que o espaço atualmente está limitado para atender a demanda daquela localidade.

A referida Indicação também foi aprovada de forma unânime.