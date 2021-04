Neto Acioli participa de evento da CODEVASF e busca através do deputado Arthur Lira benefícios para Atalaia

Representando os atalaienses, o vereador Neto Acioli esteve nesta última sexta-feira (11), em Arapiraca, onde participou de importante evento promovido pela CODEVASF, empresa pública do Governo Federal, que realizou a entrega de equipamentos (caminhões-pipa e retroescavadeira) para oito cidades alagoanas.

A solenidade contou com a presença do deputado federal, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e do novo superintendente da CODEVASF, Joãozinho Pereira, além de outras lideranças.

Ao lado do deputado estadual Davi Davino Filho, o vereador Neto Acioli aproveitou a oportunidade para solicitar de Arthur Lira que o município de Atalaia também possa ser beneficiado, seja através de emenda parlamentar, seja através da CODEVASF.

Vale destacar que o deputado federal Arthur Lira, o deputado estadual Davi Davino e o vereador Neto Acioli, fazem parte do mesmo partido, o Progressista.