Vereadora Janaína do Cal comemora chegada de ambulância para atender os moradores do Distrito Branca

Prefeita ceci Rocha esteve no Distrito Branca para entregar a ambulância.

A vereadora Janaína do Cal comemorou neste domingo (11) a destinação de uma ambulância para o Distrito Branca, em atendimento a sua solicitação feita a prefeita de Atalaia, Cecília Rocha, através da Indicação nº 01 de 23 de fevereiro de 2021.

A ambulância fica agora a disposição da população do Distrito Branca, que tanto aguardava esta assistência, já que é grande a demanda de pacientes que precisam se deslocar até o Hospital João Lyra Filho, em busca de atendimento.

A vereadora Janaína do Cal ressalta a importância de ter uma ambulância no Distrito para atender à população e agradece a Prefeita que não tem medido esforços para trazer as melhorias para a cidade, buscando oferecer cada dia mais uma melhor qualidade de vida a população.