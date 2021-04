Vereador Neto Acioli se reúne com o deputado Davi Davino Filho em busca de melhorias para Atalaia

O Vereador Neto Acioli esteve nesta quinta-feira (8), no gabinete do deputado estadual Davi Davino Filho, na Assembleia Legislativa, em Maceió, em busca de melhorias para o município de Atalaia.

Ambos filiados ao Partido Progressista e parceiros políticos, Neto Acioli e Davi Davino Filho falaram sobre a importância de ações que ajudem no desenvolvimento do município de Atalaia e contribuam com o trabalho que vem sendo desenvolvido pela atual gestão municipal.

Para o vereador atalaiense, a visita foi bastante produtiva e que muito em breve vem coisas boas para o município, fruto da importante parceria que tem com o deputado alagoano.