Vereador Neto Acioli solicita placa com iluminação e posteamento na primeira entrada do Distrito Santo Antônio

Na sessão ordinária desta última terça-feira (6), a Câmara Municipal de Atalaia aprovou por unanimidade a Indicação 013/2021 de autoria do vereador Neto Acioli (PP), que solicita que o Poder Executivo coloque uma placa com iluminação e posteamento na primeira entrada do Distrito Santo Antônio dos Milagres, na AL-210.

Em sua justificativa, o vereador Neto Acioli destacou que o acesso ao referido Distrito encontra-se totalmente as escuras, chegando a causar alguns acidentes.

Devidamente aprovada, a Indicação segue agora para análise da prefeita Cecília Rocha.