Vereador Marcos Rebollo pede inclusão de guardas municipais no grupo prioritário de vacinação contra a covid-19

GMs estão na linha de frente no combate a covid-19 em Atalaia.

O vereador Marcos Rebollo vai apresentar sua Indicação 005/2021, onde solicita do Poder Executivo a inclusão dos guardas civis municipais de Atalaia no grupo prioritário de vacinação contra a covid-19.

“Desde o ano passado os nossos guardas municipais, vem nessa luta incansável na linha de frente contra a covid-19. Como foi feito no estado a prioridade para as forças de segurança, espero que em Atalaia não seja diferente e que a Secretaria de Saúde dê prioridade aos guardas municipais”, destaca o vereador Marcos Rebollo, que atualmente vem desempenhando sua função de guarda municipal no município de Atalaia.

A solicitação será protocolada na próxima sessão ordinária, do dia 13 de abril. Sendo aprovada, segue para a prefeita Cecília Rocha e para a secretária de Saúde, Nilza Maria Malta.