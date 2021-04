Fernando Vigário cobra solução no abastecimento de água no município e maior agilidade da gestão na vacinação dos atalaienses

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Atalaia, desta terça-feira (6), o vereador Fernando Vigário (MDB) expôs as dificuldades no fornecimento de água da Rua de Cima, centro da cidade e do Distrito Santo Antônio. Na oportunidade, cobrou urgência do Executivo na resolução desse problema.

Ainda sobre o abastecimento de água, Fernando Vigário apresentou sua Indicação de número 04/2021, onde solicita que o SAAE isente os consumidores do Distrito Santo Antônio, da taxa de água referente ao mês de março. “Tendo em vista a escassez de água que já dura 18 dias”, destacou o vereador.

A vacinação também foi pauta do discurso do vereador mais experiente da atual Legislatura, onde solicitou da Prefeitura uma maior mobilização para vacinar os atalaienses. “Ficamos preocupados e cobramos da gestão, que agilize isso, porque não se brinca com esse tal de vírus que está matando em várias camadas sociais, inclusive o índice está aumentando nesse pessoal mais jovem. Então, urge essa medida de comprar as vacinas”.

O vereador Fernando Vigário destacou que seu pedido se refere a uma Indicação apresentada por ele na segunda sessão deste ano, onde solicita que o município faça parte de um consórcio municipal para a compra de vacinas.

Também solicitou a troca de lâmpadas e a capinação nas margens da AL-2010 e na entrada do Distrito Santo Antônio.