Projeto de Lei apresentado pela vereadora Janaína do Cal propõe vacinação de adolescentes contra o HPV nas escolas

O Projeto de Lei 001/2021, de autoria da vereadora Janaína do Cal dispõe sobre a vacinação contra o vírus HPV em adolescentes, em sua unidade escolar na rede municipal, como também a criação do dia D do Combate ao Câncer do Colo de Útero.

A proposta foi apresentada e lida na sessão ordinária (online) desta terça-feira (6) e segue para análise nas comissões da Câmara Municipal de Atalaia.

O objetivo do PL é incentivar os adolescentes a tomar a vacina contra o vírus HPV, uma vez que ainda é grande a resistência à vacinação, principalmente pela falta de informação. A vacina é segura e ajuda a prevenir o aparecimento da doença, que é a maior causado do câncer de colo de útero, o segundo tipo de câncer mais freqüente no país.

"O HPV é uma doença sexualmente transmissível, muito frequente no Brasil, principalmente no Nordeste, sendo um fator de risco no desenvolvimento de doenças cancerígenas na população. Destaque- se que a implementação de ações de conscientização sobre a vacinação contra HPV nas escolas, juntos aos pais e alunos (9 a 14 anos) possibilitará a implementação da pretendida "Geração Saúde - sem Câncer do Colo de Útero em Atalaia", destaca a vereadora Janaína do Cal.

PROJETO DE LEI 001/2021 - CLIQUE AQUI