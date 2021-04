Distribuição de peixes pelo Instituto Elvio Brasil garantiu o pescado na mesa de famílias carentes de Atalaia

Durante esta Semana Santa o Instituto Elvio Brasil realizou a distribuição de peixes para centenas de famílias em Atalaia. A equipe visitou dezessete localidades do município para realizar a entrega de aproximadamente uma tonelada (1.000 kg) do pescado para famílias carentes, mantendo assim o legado do saudoso Dr. Elvio Brasil, que sempre foi ajudar e servir ao povo de sua querida cidade.

Foram beneficiadas famílias que residem nas seguintes localidades: Distrito Ouricuri, Chã de Jaqueira, Pirajá, São Macário, Brasileira (Ipê 1, Ipê 2), Genipapeiro, Vila Davi, Vila da Fazenda Gavião, Burarema, Vila Bené, Rua da Linha, Rua da Poeira, Conjunto Deus é Fiel, Conjunto Nazaré, bairro 21, Buraco do Jacaré e Mutirão (Vila).

“Em cada localidade o Instituto tem um representante que se encarregou da distribuição. Apesar da felicidade por ter conseguido fazer essa ação num momento como este que estamos vivendo, ainda fico um pouco triste, pois minha vontade era ter condições de atender toda Atalaia. Mas estamos trabalhando pra isso. Quem sabe, ano que vem, a gente não aumenta essa quantidade?”, destaca Walkyria Ferro, que está a frente do Instituto Elvio Brasil.

Na realização desta e de todas as outras ações, o Instituto Elvio Brasil sempre conta com o apoio incondicional da deputada estadual Flávia Cavalcante.

A entrega do peixe na Semana Santa é uma tradição iniciada com o próprio Elvio Brasil, que mesmo sem mandato eletivo, tinha o maior prazer em realizar essa ação social e levar esse gesto de carinho aos atalaienses.

“De 2016 até 2019 passamos a fazer apenas nós dois. Fazíamos juntos a relação das pessoas a quem seriam entregues as caixas fechadas, para redistribuir e as avulsas. Éramos nós dois que embalávamos e entregávamos, o que era muito gratificante. Em 2020 foi muito difícil, pois estava eu, sozinha sem o Elvio. Mas, mesmo com toda dor que estava sentindo naquele momento, não deixei faltar o peixe na mesa de quem precisa. E esse ano não foi diferente, com o apoio dos parceiros, conseguimos expandir nosso Projeto para mais localidades de nossa Atalaia. Sempre no objetivo de manter vivo o LEGADO DO DR ELVIO BRASIL”, lembra com carinho Walkyria.

Walkyria Ferro também faz questão de agradecer a cada amigo/parceiro que sempre vem apoiando na realização dos projetos: “Agradecer ao Marcony, Misso, Núbia Vitor, Kel, Neném do Mutirão, Cal do Genipapeiro, Jessica de Ataíde, Ana e Jacaré, Coelho e Dulce da Ouricuri, Vânia, Cida e Eraldo do Deus É Fiel, Marco Vaqueirinho do Nazaré, Dory da Chã da Jaqueira, Genilson do Alto, Lulu do Pirajá, Nem Brasil, André e Jacyara, e Mickaelly da Nova Olinda. A todos a minha eterna gratidão”.

Obs: Todas as fotos são de lideranças recebendo os peixes do Instituto Elvio Brasil para distribuir nas comunidades. As fotos das pessoas recebendo peixe, ficarão no arquivo interno do Instituto, que preza pela não exposição das pessoas beneficiadas.