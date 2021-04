Mais Amor: Ação solidária distribui caixas de bombons para crianças carentes de Atalaia

Um domingo de Páscoa pra lá de especial para mais de 400 crianças carentes do município de Atalaia, que foram surpreendidas neste dia 4 de abril, com a entrega de caixas de bombons promovida pela vereadora Lays Melo, através do Projeto Solidário Mais Amor, que conta com a participação de amigos voluntários.

Foram entregues mais de 400 caixas de bombons, fruto de uma grande campanha de arrecadação promovida pelo projeto Mais Amor nas redes sociais, contando também com doações do PM Deivid, da 4ª Companhia de Atalaia.

Em sua terceira ação solidária na Páscoa, foram percorridas as seguintes regiões do município: Sucupira (Boca da Mata), Suvaco da Ovelha, Vila Davi, Gavião, Sapucaia, Brasileira, Distrito Branca (duas ruas), Genipapeiro e Girador (Vila Bené e uma Vila vizinha).

“Numa data tão especial do ano, que é a Páscoa, o intuito desta ação não é só a distribuição de chocolates, mas sim passar uma mensagem para essas pessoas, de esperança e de amor”, destacou a vereadora Lays Melo.

Na oportunidade também foi realizado um trabalho de orientação da população para o uso adequado de máscara e álcool em gel. Inclusive com a doação de máscaras. “Falamos o quanto essa fase que atravessamos é ruim, mas que depende de cada um de nós para que isso passe logo”.

A reação de felicidade estampada no rosto de cada criança recompensou tamanha dedicação do grupo de voluntários do Projeto Solidário Mais Amor, que tem se destacado na realização de ações sociais em prol dos mais carentes.

Idealizadora do Projeto Mais Amor, vereadora Lays Melo participou da entregas das caixas de bombons.