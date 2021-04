Mesmo sem mandato eletivo, ex-vereador Marivaldo leva melhorias para estrada da zona rural de Atalaia

Mesmo sem mandato eletivo, o ex-vereador Marivaldo Souza continua mostrando que está a disposição para ajudar os atalaienses, reconhecendo todas as limitações que possui por não integrar nesta Legislatura, a Casa Hilton Agra de Albuquerque.

Em recente postagem em suas redes sociais, Marivaldo Souza divulgou uma importante ação que resultou no melhoramento de estrada da zona rural do município, contribuindo assim com o melhor escoamento da produção agrícola da região.

O ex-vereador, que residente no Distrito Porangaba, o mais distante do centro da cidade, também mantém uma ambulância para atender moradores daquela localidade e também da região.

Sobre sua postagem divulgando a ação de melhoramento em estrada da zona rural, a legenda diz o seguinte: “Sempre a serviço do povo!”. Quem conhece o ex-vereador Marivaldo não tem dúvidas disso.