Vereador Fernando Vigário cobra reativação da Casa do Empreendedor de Atalaia

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Atalaia, ocorrida de forma virtual na manhã desta última terça-feira (30), o vereador Fernando Vigário (MDB) lamentou o não funcionamento nesta gestão, da Casa do Empreendedor de Atalaia.

O parlamentar mais experiente da atual Legislatura, cobrou do Executivo explicações sobre os motivos que levaram a desativação deste espaço que funcionava há muitos anos na cidade e que sempre foi um importante ponto de apoio para os comerciantes locais, principalmente os Microempreendedores Individuais (MEIs).

“Neste momento de tanta pendenga financeira, a Casa do Empreendedor protege muito aos pequenos e micro-empresários. Tem servido para que vários empreendedores tenham a sua situação em dia. Quem trabalha como ambulante e não tem condições de pagar imposto, vai na Casa do Empreendedor e através do MEI tem muitos descontos nos impostos. A Casa do Empreendedor é fundamental para a sobrevivência do médio e do micro-empresário do nosso município”, destacou o vereador Fernando Vigário durante pronunciamento na sessão.

A Indicação será protocolada como forma de Indicação, na sessão ordinária desta próxima terça-feira, 6 de abril.

Desenvolvida em parceria com o Sebrae a Casa do Empreendedor trata-se de um local único, que oferece orientação, apoio e o suporte necessário para os empreendedores.

Mesmo em plena pandemia, o órgão seria capaz de disponibilizar, como disponibilizou em 2020, todos os serviços como a emissão de alvarás, notas fiscais e certidões, presencialmente, ou de forma online. Sem contar na orinetação e apoio a todos os segmentos necessários para abrir uma empresa, facilitando e agilizando a vida do empreendedor.

O questionamento do vereador Fernando Vigário, certamente é o questionamento de todos os empresários atalaienses, principalmente de quem é MEI.