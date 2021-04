Vereador Rudinho solicita doação de cestas básicas para famílias do Conjunto Deus É Fiel

Durante a sessão ordinária desta última terça-feira (30), o vereador Rudinho (PSC) solicitou da Secretaria Municipal de Assistência Social, que seja fornecida cestas básicas para as famílias residentes no Conjunto Deus É Fiel, uma das localidades mais carentes do município de Atalaia.

A Indicação protocolada, de número 009/2021, foi aprovada pela unanimidade dos vereadores que participaram da sessão ordinária e segue agora para as mãos da secretária Valéria Maria da Silva Araújo.

“São famílias que vivem numa situação de necessidade, com muitos sem ter uma renda fixa para seu sustento”, destacou o vereador Rudinho em suas redes sociais.