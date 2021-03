Vereador Toni Barros solicita conclusão do calçamento em seis ruas do Loteamento Santa Inês

O vereador Toni Barros apresentou na sessão ordinária online desta última terça-feira (30), na Câmara Municipal, sua Indicação de número 005/2021, onde solicita da prefeita Cecília Rocha, a conclusão do calçamento em seis ruas do Loteamento Santa Inês, no bairro José Paulino.

As ruas que constam na solicitação do vereador são as seguintes: Rua paralela a Companhia de Polícia Militar, Rua de acesso ao Hospital João Lyra Filho, Rua da Grafneto e Capela Móveis, Rua da Igreja Evangélica, Rua do Galpão do senhor Gilberto até o Lava Jato do Macaxeira e Rua após o Galpão do senhor Gilberto, conhecida como Rua das Canas.

Em sua justificativa, o vereador Toni Barros lembrou que tais ruas já deveriam ter sido contempladas com o calçamento no projeto do Buraco do Jacaré.

“As ruas acima mencionadas, esteve contempladas no Projeto do saneamento do Buraco do Jacaré, mas inexplicavelmente ficaram de fora, causando grande tristeza e amargura aos moradores dessas localidades, que tinham certeza que seriam contemplados naquela obra. São as únicas desprovidas de calçamento naquela região”, destaca o vereador que está em seu segundo mandato como representante dos atalaienses.

Indicação foi aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes e segue para o Poder Executivo.