Vereadora Janaína do Cal solicita serviço de saneamento em ruas do Distrito Branca para evitar alagamentos

Vereadora Janaína do Cal participando da sessão ordinária desta terça-feira (30).

Em sua Indicação 015/2021, apresentada na sessão ordinária desta terça-feira (30), a vereadora Janaína do Cal solicitou que a Prefeitura de Atalaia realize uma visita técnica em caráter de urgência, nas seguintes ruas localizadas no Distrito Branca: Rua do Campo Velho, Rua São José e Rua Jardim das Flores.

De acordo com a vereadora, o objetivo é que após essa visita o Governo Municipal possa realizar o serviço de saneamento necessário, para evitar alagamentos nestas localidades, em período de chuvas.

“Todos os anos, no período de chuva, os moradores destas ruas sofrem com os transtornos causados pelos alagamentos que ocorrem devido a falta de saneamento”, destaca Janaína do Cal em sua justificativa.

A Indicação foi aprovada pela unanimidade dos vereadores que participaram da sessão ordinária virtual e segue para análise do Executivo.