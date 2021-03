Aloísio Chulapa faz doação de cestas básicas para famílias carentes do Gavião, em Atalaia

Nem a forte chuva foi capaz de impedir o ídolo do esporte atalaiense, Aloísio Chulapa, de realizar na tarde deste sábado (27), uma nova entrega de cestas básicas para famílias carentes do município de Atalaia, que estão sendo impactadas com a pandemia do novo coronavirus.

Desta vez, Aloísio esteve visitando a localidade conhecida como Gavião, onde entregou além das cestas básicas, máscaras de proteção devidamente embaladas, como forma de conscientização das medidas sanitárias para prevenir o contágio.

As entregas de cestas básicas vem acontecendo desde o ano passado. Chulapa vem escolhendo localidades com o maior número de famílias vivem em situação de vulnerabilidade social, que tem se agravado com a pandemia da Covid-19.

“Meu sabadão hoje foi assim, na chuva mais feliz em ver cada sorriso e felicidade estampada no rosto deles. A felicidade deles é a minha felicidade. Deus e meus pais me fizeram assim. Eu acho que os políticos tinham que valorizar a cada cidadão brasileiro que deu seu voto pra eles. Os políticos só dão valor a essas pessoas no dia das eleições, aí quando ganham, eles esqueci que eles existem. Precisamos de mais pessoas pra se juntar comigo, pra nós dá exemplos pra eles, pra eles ver como é que se faz. Se um dia eu for político ou não, eu vou continuar ajudando meu povo ATALAIENSE e região, pois tem 28 anos que eu ajudo minha terra querida Atalaia e só vou para quando papai do céu me leva pra perto dele, com maior orgulho”, destacou Aloísio Chulapa em sua rede social.

As cestas básicas vem sendo arrecadadas com a participação de Aloísio Chulapa em lives e também com a doação feita por amigos empresários.

“Quero agradecer a todos que sempre me ajudam pra eu ajudar minha terra Atalaia e região. Semana que vem tem mais cestas básicas e máscaras viu, vou ajudar vocês todos os meses, porque vocês moram no meu coração, sempre e pra sempre. Deus no comando de tudo”, concluiu.