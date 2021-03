Câmara de Atalaia elege comissões permanentes para o biênio 2021-2022

A Câmara Municipal de Atalaia definiu suas Comissões Permanentes para o biênio 2021/2022, durante sessão extraordinária realizada de forma virtual na manhã desta quinta-feira (25) e presidida pela vereadora e vice-presidente da Casa, Lays Melo (PSC).

As Comissões são órgãos técnicos, cada uma composta por cinco vereadores (Um presidente, um vice-presidente e três membros), que tem por objetivo examinar os projetos em tramitação, emitir pareceres sobre eles e realizar estudos e investigações sobre fatos de interesse público.

As Comissões Permanentes ficaram assim constituídas:

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL:

Presidente: José Táscito Martins de Almeida

Vice-Presidente: Rummenigge Rodrigues de Almeida

Membro: José Lins Acioli Neto

Membro: Anilson Alves da Silva Júnior

Membro: Janaína Montenegro de Almeida

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS:

Presidente: Iatahandson de Medeiros Silva

Vice-Presidente: Martoni Correia Barros

Membro: José Lins Acioli Neto

Membro: Janaína Montenegro de Almeida

Membro: Rummenigge Rodrigues de Almeida

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS:

Presidente: Alexandre Antônio Vieira Tenório

Vice-Presidente: Iatahandson de Medeiros Silva

Membro: José Táscito Martins de Almeida

Membro: Martoni Correia Barros

Membro: Janaína Montenegro de Almeida

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO:

Presidente: Janaína Montenegro de Almeida

Vice-Presidente: Anilson Alves da Silva Júnior

Membro: Rummenigge Rodrigues de Almeida

Membro: José Táscito Martins de Almeida

Membro: Martoni Correia Barros

Na oportunidade, também foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 01, oriundo do Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS FUNDEB, do município de Atalaia.