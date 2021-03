Neto Acioli se reúne com a equipe da Secretaria de Esportes em busca de melhorias para os campos de futebol do município

Reunião aconteceu no gabinete do vereador Neto Acioli.

Procurado por um morador do Povoado Brasileiro, o jovem Cícero, responsável por uma escolinha de futebol naquela localidade, o vereador Neto Acioli se comprometeu a buscar, através de Indicação na Câmara Municipal, o apoio da Prefeitura de Atalaia para que viabilize melhorias em todos os 15 campos de futebol públicos do município.

Na manhã desta quarta-feira, dia 24 de março, o vereador recebeu o secretário municipal de esportes, o Sérgio Melo e a equipe da Secretaria, para uma reunião em seu gabinete, sobre a importância do avanço das ações que visem a melhoria da prática esportiva no município. O desportista Cícero também participou da reunião.

“Me comprometi a apresentar já na próxima sessão ordinária, uma Indicação reforçando esse pedido, para que o município analise cada situação e execute pequenas melhorias nesses campos de futebol. Muitos precisam melhorar o gramado, precisam de vestiários e até mesmo de refletores”, destacou Neto Acioli.

E, como forma de incentivar a prática do esporte no Povoado Brasileiro, zona rural do município, o vereador Neto Acioli já garantiu a sua contribuição na aquisição dos refletores necessários para o campo de futebol.

“Sabemos das limitações do vereador, mas esse apoio é algo de grande importância, pois irá permitir que se amplie os horários da prática do esporte naquela localidade carente do município, levando mais lazer, diversão e saúde para a comunidade”, comentou o vereador.

Campo de futebol do Povoado Brasileiro.