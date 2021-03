Vereador Marcos Rebollo solicita a criação de abrigo para animais abandonados em Atalaia

Atalaia poderá ganhar um abrigo para acolher animais em situação de abandono e violência. A proposta foi apresentada pelo vereador Marcos Rebollo, que solicitou do Poder Executivo, na sessão ordinária desta terça-feira (23), a criação de um Abrigo Público Municipal para animais domésticos abandonados na cidade.

A sessão foi realizada de forma on-line como medida de prevenção ao contágio do novo coronavírus.

“Um problema recorrente hoje nas cidades é a presença de animais abandonados, perdidos ou que vivem nas ruas, sujeitos a todo risco de doenças, acidentes e maus tratos. Outras cidades estão adotando esse tipo de acolhimento de animais. Aqui na cidade tem muitos animais nas ruas, inclusive cavalos, burros e jegues, causando perigo para a população na BR-316”, destacou o vereador em suas redes sociais.

Uma outra Indicação do vereador Marcos Rebollo também é voltada para a proteção animal, onde solicita que a prefeita Ceci Rocha faça um estudo de viabilidade para instituir no município um convênio com clínicas veterinárias do município de Atalaia, para que faça a castração de cães e gatos.

Marcos Rebollo enfatizou a importância de que se tenha um controle de natalidade dos animais que estão na rua, pois o descontrole da natalidade desses animais pode causar sérios riscos à saúde pública.

São muitos os animais em situação de abandono nas ruas da cidade.