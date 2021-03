Vereadora Janaína do Cal solicita que Executivo reavalie parte do Decreto para diminuir o impacto econômico no comércio local

Por meio do Decreto número 21, de 18 de março de 2021, o município de Atalaia estabeleceu novas medidas de prevenção ao contágio e enfrentamento ao covid-19, considerando que o Governo Estadual retrocedeu o município para a fase vermelha. Algumas medidas tem sido questionada por comerciantes locais.

Diante disso, na sessão ordinária desta terça-feira (23), a vereadora atalaiense Janaína do Cal apresentou uma importante Indicação nº 012/2021, onde solicita e faz um apelo a prefeita Cecília Rocha, que reavalie o artigo 6º, inciso I, do referido Decreto, modificando os dias de funcionamento do comércio em Atalaia.

A Indicação foi aprovada e segue agora para análise do Poder Executivo.

A vereadora Janaína do Cal pede que o comércio de Atalaia passe a funcionar de terça a sexta-feira das 9 as 18 h , no sábado de 7 às 13 horas e fechado aos domingos e segundas- feiras.

“O objetivo é diminuir o reflexo negativo econômico das medidas sanitárias impostas pelo Decreto devido a pandemia, que são necessárias, estão causando aos comerciantes”, destaca a vereadora em sua justificativa.