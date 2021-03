Vereadora Janaina do Cal solicita um Centro de testagem para covid-19 no Distrito Branca

Vereadora Janaína do Cal.

Na sessão ordinária desta terça-feira (23), realizada mais uma vez de forma virtual como medida de prevenção ao novo coronavírus, a vereadora Janaína do Cal solicitou do Governo Municipal que seja implantado um Centro de testagem para a covid-19 no Distrito Branca, em Atalaia.

A solicitação foi formalizada através da Indicação de número 013/2021, aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes.

“Esta medida visa diminuir o fluxo de pacientes no Hospital João Lyra Filho e facilitar o acesso ao atendimento para os moradores do Distrito Branca e Povoados circunvizinhos”, destacou Janaína em sua justificativa.

Na oportunidade, a vereadora cedeu o espaço no Distrito Branca para a instalação do Centro de testagem.