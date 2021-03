Amigos de Ouricuri perde nos pênaltis e fica com o vice-campeonato do Intermunicipal Master

O Amigos de Ouricuri é vice-campeão do Campeonato Intermunicipal Master 2020/21. Em jogo no Campo do Riachão, em Rio Largo, na manhã deste domingo (21), o time atalaiense ficou no empate com o Vira Virou em 1 a 1, no tempo normal.

Nos pênaltis, derrota por 5 a 4. A última cobrança, que deu o título ao Vira Virou, foi convertida pelo zagueiro atalaiense Márcio Pereira.

Apesar de ficar sem o título, foi uma ótima campanha do time do Amigos de Ouricuri, que lutou até o fim em busca de trazer o troféu de campeão para a cidade de Atalaia.

O time master do Amigos de Ouricuri fecha a temporada de maneira positiva e agora já se prepara para as próximas competições.

Atalaiense Márcio Pereira converteu a cobrança decisiva que deu o título ao Vira Virou.

* Fotos: Pequeno Fotos