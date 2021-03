Neto Acioli se reúne com a secretária de Saúde em busca de melhor atendimento médico para o Conjunto Deus é Fiel

O vereador Neto Acioli (PP), esteve nesta segunda-feira (22), na Secretaria Municipal de Saúde, onde solicitou da secretária Nilza Maria que seja ofertado um melhor atendimento médico para a comunidade do Conjunto Deus É Fiel, no bairro José Paulino.

Segundo o vereador atalaiense, a demanda foi apresentada por muitos moradores do Deus É Fiel, que reclamam das dificuldades em obter atendimento médico e os demais atendimentos de Saúde. “A comunidade relata que há um bom tempo não tem o atendimento médico na extensão da UBS Olhos D’água, destinada para atendê-los. Por conta dessa dificuldade, estão tendo que se deslocar até o Povoado Olhos D’água para buscar esse atendimento”, relata Neto Acioli.

A extensão da UBS Olhos D’água responsável por atender aquela localidade, fica localizada próximo ao campo de futebol do bairro José Paulino. Um prédio sem condições de realizar o atendimento adequado que tanto aqueles moradores precisam.

“Em conversa com a secretária, fui informado que a Secretaria junto com a prefeita, já alugaram uma outra casa naquelas intermediações e me garantiu que já a partir da próxima semana, estará normalizado esse atendimento para os moradores daquela comunidade carente do nosso município”, destacou o vereador.

Ainda nesta segunda, Neto Acioli aproveitou uma reunião que teve com a prefeita Ceci Rocha, para reforçar esse pedido. O vereador também irá formalizar a solicitação, através de uma Indicação que será protocolada na sessão ordinária desta terça-feira, 23 de março.

Prédio da atual extensão da UBS destinada para atender o Conjunto Deus É Fiel.