Com gol de Riquelmy, Flamengo Sub-17 vence o Madureira nos pênaltis e conquista a Copa FCB

Na manhã deste domingo (21), o Sub-17 do Flamengo conquistou na Gávea o título da Copa FCB, derrotando nos pênaltis o Madureira pelo placar de 4 a 2, após empate por 0 a 0 no tempo normal. A partida teve transmissão da FLA TV.

Titular do ataque rubro-negro, o ouricuriense Riquelmy, de apenas 15 anos, marcou um dos gols nos pênaltis e conquistou seu primeiro título com o Flamengo.

O Flamengo terminou o torneio invicto. Foram quatro partidas, sendo dois empates e duas vitórias, com 16 gols marcados e apenas 1 sofrido.

Além do título, Riquelmy ainda foi um dos artilheiros da competição, com quatro gols marcados, ao lado do companheiro de equipe, o Ismael. “Feliz pelo primeiro título com o Flamengo, e ainda mais feliz por ter sido artilheiro e campeão. Somente agradecer a Deus por tudo”, destacou Riquelmy em suas redes sociais.

Filho do Nado, ex-jogador profissional de futebol, Riquelmy vem sendo considerado uma das grandes promessas da base rubro-negra.

CLIQUE AQUI E assista ao VT do jogo que teve transmissão ao vivo da FLA TV: (Foi o 2º jogo da transmissão)

LEIA MAIS: Natural de Ouricuri, Riquelmy Oliveira é destaque na base do Flamengo