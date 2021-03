Com a entrega de cestas básicas, Aloísio Chulapa busca amenizar o sofrimento de famílias carentes de Atalaia

Em meio às dificuldades enfrentadas por famílias atalaienses por conta da crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus, um grande gesto de solidariedade tem ajudado famílias carentes da cidade de Atalaia.

Desde o início da pandemia, em 2020, o maior ídolo da história do esporte atalaiense, Aloísio Chulapa, vem tendo a oportunidade de demonstrar ainda mais todo o amor e carinho que tem com Atalaia e seus conterrâneos, realizando a doação de cestas básicas em comunidades com os maiores índices de vulnerabilidade social.

Na tarde desta quarta-feira (17), Aloísio esteve no Povoado Jenipapeiro, região próxima ao centro da cidade, onde fez questão de entregar pessoalmente as cestas básicas, amenizando assim o sofrimento de dezenas de famílias carentes da região.

“Não é de agora que venho fazendo essa ação, mas desde que Deus me proporcionou ser jogador de futebol. Principalmente agora nesta situação de agravamento da pandemia, onde muitos estão sem empregos e sem ter como ganhar o pão de cada dia. Que Deus possa tocar no coração das pessoas que tem condições, para que possam ajudar essas famílias que realmente estão precisando”, destaca Aloísio Chulapa.

Para Adriana Batista, a cesta básica chegou em um momento de grande precisão. “Chegou numa hora bem certa, pois estávamos sem nada. O meu marido parado, sem serviço. Só agradecemos, pois é um ajuda muito importante para a minha família”, destaca a moradora do Povoado Jenipapeiro.

A arrecadação das cestas básicas é uma iniciativa do Chulapa, através de sua participação em lives que é convidado e também contando com o apoio de empresários parceiros, que se dispõem a ajudar neste grande gesto de solidariedade.

Com o agravamento da pandemia em todo o estado, Aloísio Chulapa pretende intensificar as entregas de cestas básicas.

“Agora com esse aumento de pandemia é que vou procurar ajudar ainda mais famílias, contando com o apoio das empresas que sempre me ajudam e também participando de lives, pois quando sou convidado e me perguntam quanto cobro, digo que cobro em cestas básicas para doar as pessoas que estão precisando”, ressaltou o atalaiense.

E não são só famílias atalaienses que vem sendo beneficiadas. Recentemente Aloísio esteve em Major Isidoro, onde entregou cestas básicas para famílias carentes daquela região sertaneja.

Mas, para Aloísio, realizar essa ação em Atalaia é ainda mais especial. “Atalaia é minha terra, é minha paixão, é o lugar que eu amo. É o coração que é atalaiense e Atalaia é a terra mais importante da minha vida. Desde que começou a pandemia venho procurando ajudar a minha terra e vou continuar ajudando mais ainda as pessoas que precisam. Isso é para as pessoas saberem que é de coração, nunca ajudei com outras intenções. Só agradecer a Deus e as pessoas que vem colaborando. O olhar de felicidades dessas famílias que infelizmente estavam sem alimento na mesa, mas que agora tem o alimento, é a minha alegria. Deus me fez assim, meu pai e minha mãe também e sempre vou continuar ajudando, até o dia que Deus me levar lá pra cima”.