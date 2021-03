Governo de AL regride todo o estado para a fase vermelha do distanciamento social

Com a piora nos indicadores da pandemia do coronavírus em Alagoas, o governador Renan Filho (MDB) decretou o retorno de todos os municípios para a fase vermelha, a mais rígida do protocolo. A medida começa a valer na sexta-feira (19), por 14 dias.

A mudança foi anunciada em entrevista coletiva online realizada na tarde desta terça (16). O último decreto mantinha na fase laranja Maceió e região, Zona da Mata e Litoral. Apenas as regiões Agreste e Sertão já estavam na fase vermelha.

Para o endurecimento das medidas, o fator determinante foi o aumento da taxa de mortes por Covid-19 no estado, saindo do patamar de 80 óbitos por semana para 131 óbitos por semana.

Na coletiva, o governo deixou claro que não vai paralisar as escolas. As aulas presenciais nas escolas particulares continuam acontecendo no modelo híbrido (presencial e on-line). Nas escolas públicas, as aulas acontecem apenas no formato online.

As principais mudanças do novo decreto

• Restrição de horário de circulação - enquanto durar a fase vermelha, nenhum cidadão poderá circular entre 21h e 6h, exceto se tiver cumprindo alguma necessidade essencial (veja ao final do texto os serviços autorizados)

• Bares e restaurantes - proibido o funcionamento, sendo autorizado apenas na modalidade delivery e "pegue e leve"

• Academias - com 30% de ocupação, mas com agendamento. Sendo vedado o atendimento de pessoas com comorbidade ou mais de 60 anos

• Igrejas - com 30% da capacidade

• Salões de beleza - com 30% da capacidade, mas atendimento somente com agendamento

• Transporte intermunicipal - vedado integralmente enquanto durar o decreto

• Praias, lagoas, rios e clubes - proibido o funcionamento aos fins de semana. Fica autorizado o acesso de pessoas de segunda a sexta, mas em pequenos grupos ou individualmente

Sobre a restrição de horário de circulação, o governador explicou que "quem não obedecer e não tiver motivo para estar na rua, a Polícia Militar vai acompanhar até a sua residência".

Comércios e shoppings

A fase vermelha, originalmente, não autorizava funcionamento do comércio, mas dessa vez fica autorizada a abertura de lojas, seguindo restrições de dias e horários para cada segmento:

• Centro - 9h às 17h, sendo proibido o funcionamento aos sábados, domingos e às segundas-feiras

• Lojas de rua e galeria - 10h às 18h, sendo proibido o funcionamento aos sábados, domingos e segundas-feiras

• Shoppings - 11h às 20h, sendo proibido o funcionamento aos sábados, domingos e terças-feiras

CLIQUE AQUI e veja os serviços essenciais autorizados na fase vermelha.

* Com informações do site G1/AL.