Indicação do vereador Neto Acioli pede a construção de bueiro para acabar com esgoto a céu aberto na Burarema

O vereador Neto Acioli esteve nesta última semana visitando mais uma vez a região da Burarema, no bairro Girador, onde conferiu de perto a situação enfrentada por moradores daquela localidade, que há muito tempo convivem no quintal de suas casas com uma valeta com esgoto a céu aberto.

Visando que o município solucione este grande problema, o vereador protocolou na manhã desta terça-feira (16), durante a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia, sua Indicação de número 008/2021, onde pede ao Executivo a construção de um bueiro com a devida tubulação, na rua que dá acesso a entrada da Burarema.

“É um problema antigo, mas que precisa ser viabilizado o quanto antes uma solução, pois trata de saúde pública e do bem estar social dessas famílias atalaienses que tanto sofrem com isso. Solicitei ao secretário de Infraestrutura, Eraldo Brasil, o início desta importante obra”, destacou o vereador Neto Acioli.

A Indicação foi aprovada pelos vereadores presentes e segue agora para a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Início da localidade que pode vim a ser beneficiada com o atendimento da Indicação do vereador Neto Acioli.