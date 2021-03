Vereador Toni Barros solicita isenção do IPTU e taxas de localização e funcionamento dos bares, restaurantes e academias

Foi aprovada na Sessão Ordinária desta terça-feira (16), na Câmara Municipal de Atalaia, a Indicação 003/2021, apresentada pelo vereador Toni Barros, solicitando que o Poder Executivo elabore um Projeto de Lei isentando do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e das taxas de localização e funcionamento, os bares, restaurantes e academias do nosso município, durante todo o ano de 2021.

Em sua justificativa, Toni Barros destaca que a medida tem o intuito de contribuir, mesmo que seja de forma paliativa, com os setores mais impactados financeiramente pela pandemia do covid-19.

A Indicação segue agora para as mãos da prefeita Ceci Rocha, para as devidas análises de viabilidade do projeto.

Com o município de Atalaia atualmente na fase laranja do Plano Estadual de Distanciamento Social Controlado, bares, restaurantes só podem funcionar de segunda a sexta, com 50% de sua capacidade e devem fechar aos finais de semana. As academias só podem funcionar com 30% de sua capacidade.