Indicação do vereador Alexandre Tenório solicita calçamento para a Travessa Boa Vista e para o Povoado Sucupira

Visando atender as demandas apresentadas por duas comunidades do município de Atalaia, o vereador Alexandre Tenório (MDB) apresentou na Câmara Municipal a sua indicação de número 005/2021 na qual solicita que o Executivo realize a obra de calçamento na Travessa Boa Vista, na Rua de Cima e também no Povoado Sucupira.

“Esses calçamentos são de suma importância para melhorar a acessibilidade nestas localidades, além de trazer mais conforto para essas famílias atalaienses. Essa é uma demanda antiga da comunidade e espero que o prefeita possa atender’’, afirma o vereador

Na mesma sessão, Alexandre Também apresentou outra indicação com relação a melhorias na infraestrutura do município, a de número 004/2021, encaminhada ao secretário de Infraestrutura, o senhor Eraldo Brasil, para que passe a máquina nas estradas do Povoado Sapucaia, Brasileiro, São Macário e região.

As requisições do parlamentar foram aprovadas por unanimidade na Sessão Ordinária realizada na última terça-feira, dia 9 de março.