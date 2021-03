Tenente Charlandison, da 4ª Cia Independente, é homenageado pela Câmara Municipal de Atalaia

Tenente Tenente Charlandison, da 4ª Cia Independente no município de Atalaia.

Pelo seu brilhante desempenho e serviços prestados a toda população do município de Atalaia, o atalaiense Tenente Charlandison Rodrigues, da 4ª Cia Independente de Policia Militar, foi homenageado pela Câmara Municipal, através de uma Moção de Congratulações.

A Moção foi de autoria do vereador Marcos Rebollo, sendo acompanhada pelos demais vereadores presentes a sessão do último dia 2 de março de 2021.

De acordo com o vereador, a homenagem é uma forma de reconhecer o grande trabalho desempenhado pelo atalaiense, o Tenente Charlandison, extensivo a todos que fazem parte da 4ª Companhia, que diariamente colocam suas vidas em risco para defender a sociedade, trabalhando com muito afinco e dedicação.

Para o homenageado, o reconhecimento é fruto de um trabalho que vem tendo reflexos expressivos na região. “Divido essa homenagem com todos os Policiais Militares da 4° Companhia independente de Atalaia, pois sem eles não teria conseguido. Essa homenagem é reconhecimento e fruto de um trabalho diferenciado que teve reflexos expressivos na região. Quero agradecer a câmara municipal e a toda sociedade de bem que tem me apoiado nesse trabalho tão difícil que é estabelecer a paz social. Lutarei incansavelmente no combate a criminalidade e a desordem pelo bem da população”.

O Tenente Charlandison é oficial de operações, comandando o policiamento da Zona Mata (4ª Companhia), que abrange seis cidades, entre elas, a de Atalaia.