Vereadora Lays Melo busca apoio da Prefeitura e do SAAE, para melhorar o abastecimento de água nos Assentamentos São Luiz I e II

Convidada pelos moradores dos Assentamentos São Luiz I e II, no Distrito Ouricuri, a vereadora Lays Melo (PSC) esteve visitando estas localidades, onde pôde conferir de perto o grande problema no abastecimento de água nestas localidades.

Mesmo sabendo que esta região será contemplada em breve com um poço artesiano, através de iniciativa do Governo municipal em parceria com deputadas estaduais, a vereadora Lays Melo se prontificou a encontrar junto com a Prefeitura e o SAAE, uma alternativa, um paliativo que amenize o sofrimento desses atalaienses.

“Minha preocupação é que seja feito um paliativo para que as pessoas não sofram com a falta de água. Fui atrás de um lote na região onde tem um paredão e a água vem dessa mata. Procurei o proprietário desse lote, para saber se deixaria a equipe do SAAE fazer a limpeza e a instalação da encanação, para distribuir essa água nos Assentamentos São Luiz I e II. Com a autorização do proprietário, fui conversar com a prefeita Cecília que prontamente se dispôs a ajudar e imediatamente entrou em contato com o SAAE para resolver a situação”, ressaltou a vereadora atalaiense, que está apenas iniciando seu primeiro mandato.

Na manhã desta quinta-feira (11), Lays Melo retornou novamente aos Assentamentos, dessa vez acompanhada pelo diretor do SAAE, Chico Xavier e também por dois químicos, que fizeram a coleta da água para verificar se é apropriada ao consumo. O SAAE aguarda o resultado da análise química.

Contente com a rápida resposta na busca de solucionar esse problema, a vereadora Lays Melo relata que o trabalho tem sido eficiente por conta da parceria com o Executivo. “O trabalho tem sido mais produtivo, porque estamos conseguindo trabalhar em conjunto com os secretários, com os coordenadores e, principalmente, por ter a facilidade de conversar e expor os problemas para a prefeita. A Cecília sempre está disposta de imediato a soluciona os problemas”.

“Acredito que em questão de dias este problema estará solucionado”, acrescentou Lays Melo.

Ainda no Distrito Ouricuri, Lays Melo aproveitou para visitar o PSF daquela localidade. “Foi uma visita muito agradável, reencontrei amigos de profissão, pessoas com quem eu já trabalhei. Pude acompanhar um pouco do trabalho do médico, enfermeira e demais equipes, no atendimento aquela população”.

A vereadora Lays Melo também esteve visitando o Distrito Porangaba, para conferir de perto o abastecimento de água naquela localidade.