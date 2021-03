Prefeitura e SAAE atendem solicitação de Neto Acioli e iniciam melhorias no abastecimento de água do Povoado Olhos D’água

Equipe do SAAE iniciou os trabalhos no Povoado Olhos D'água.

Na última semana de fevereiro o vereador Neto Acioli foi procurado pela comunidade do Povoado Olhos D’água, através da moradora Niedja, para intermediar junto ao Governo Municipal, soluções para o problema de abastecimento de água na região.

“Tendo conferido de perto a reivindicação da comunidade, solicitei da prefeita Ceci Rocha e do meu amigo Chico Xavier, diretor do SAAE, para que reativassem a água da Lavanderia existente naquele Povoado, pois tem um poço com água, faltando apenas colocar a bomba, alguns canos e fazer a manutenção da caixa de água”, destacou o vereador.

Nesta quinta-feira (11), uma equipe do SAAE já estava na comunidade dando início a esta importante obra, que vai trazer mais tranquilhidade e dignidade para aquela comunidade, que terá água de qualidade em suas torneiras.

Neto Acioli utilizou suas redes sociais para agradecer, em nome da população do Povoado Olhos D’água, o pronto atendimento de sua solicitação. “Em nome da população quero agradecer a prefeita Ceci Rocha e o diretor do SAAE, o Xavier, por atender nossa reivindicação, solucionando o problema da falta de água naquela comunidade”.

Vereador Neto Acioli foi conferir de perto a dificuldade no abastecimento de água na localidade.