Indicação da vereadora Janaína pede uma maior fiscalização no cumprimento dos protocolos sanitários

A vereadora Janaína do Cal apresentou na Sessão Ordinária desta terça-feira (9), a sua Indicação de número 09/2021, onde solicita da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a coordenação da Vigilância Sanitária, que sejam feitas fiscalizações quanto ao cumprimento dos protocolos sanitários exigidos no combate à covid-19.

Apesar da Indicação ter sido apresentada hoje, essa solicitação foi feita pela vereadora atalaiense na sessão anterior, onde fazendo uso da Tribuna destacou a importância dessa intensificação na fiscalização.

Em sua Indicação, Janaína do Cal pede que a Vigilância Sanitária faça visitas nos estabelecimentos comerciais, na Rodoviária e também nos transportes alternativos, “com o objetivo de promover ações que visem o cumprimento das normas estabelecidas no combate à covid-19”, destaca em sua justificativa.

A Indicação foi aprovada por todos os vereadores presentes e segue para a Secretaria Municipal de Saúde.

Já na tarde desta terça-feira, logo após a sessão, a vereadora Janaína do Cal usou suas redes sociais para compartilhar que a Prefeitura de Atalaia deu início as ações conjuntas com a participação da Defesa Civil, Vigilância Sanitária e Guarda Municipal, visando a conscientização da população sobre as medidas de prevenção.

Com o Decreto 75.518, de 7 de março de 2021, do Governo de Alagoas, o município de Atalaia regrediu para a fase laranja do Plano de Distanciamento Social Controlado, com medidas mais restritivas para evitar a propagação do novo coronavírus.