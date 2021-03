Indicação do vereador Anderson Medeiros solicita calçamento para a Sucupira, no Povoado Boca da Mata

Presidência do vereador Cicinho.

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 02 de março de 2021

Atalaia e os demais municípios de AL regridem à fase amarela do distanciamento social controlado

