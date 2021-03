Câmara de Atalaia adota medidas restritivas de prevenção ao Coronavírus

O Presidente da Câmara Municipal de Atalaia, vereador Cicinho Melo (PSC), editou com vigência imediata a partir desta terça-feira (9), a Resolução nº 001/2021, onde adota medidas mais restritivas no funcionamento do trabalho interno da Casa, em combate à propagação da COVID-19.

A Resolução está em acordo com o novo decreto do Governo de Alagoas (Decreto nº 73.158/2021), que colocou Atalaia na fase laranja do distanciamento social controlado.

Entre as ações previstas pelo documento estão:

- a instituição em regime excepcional de tele trabalho pelo prazo de 30 dias;

- suspensão pelo prazo de 30 dias do atendimento ao público externo na sede da Câmara Municipal;

- não será permitida a presença do público pelo prazo de 30 dias nas sessões ordinárias presenciais, com exceção dos vereadores e funcionários da Casa.

A presente Resolução deixa em aberto a possibilidade das sessões serem realizadas por meio virtual.

Como destacado no início, as medidas restritivas têm o objetivo de ajudar no combate à propagação da doença, que nos últimos dias têm aumentado no estado de acordo com os números apresentados pelo Governo de Alagoas. “Vamos garantir a segurança dos vereadores, servidores e também da população que frequenta a Câmara. Vamos continuar trabalhando, porém de forma remota, o que é extremamente necessário nesse momento que estamos passando”, afirma o vereador Cicinho.