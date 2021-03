Vereador Anderson Medeiros participa de culto na Igreja Quadrangular, em Atalaia

Em um momento crítico no estado de Alagoas e no Brasil inteiro, com o aumento de casos do novo coronavirus e de leitos ocupados, buscar em Deus a força necessária para que possamos vencer esse mal, é algo fundamental.

E, na noite deste domingo (7), o vereador Anderson Medeiros, esteve na Igreja Quadrangular, em Atalaia, demonstrando mais uma vez sua gratidão pela oportunidade de representar os atalaienses e, também, para pedir a proteção de Deus para nossa cidade no enfrentamento a esta pandemia que já dura um ano. Só no município foram 30 vidas interrompidas em decorrência do novo coronavírus.

“Sempre bom visitar a Igreja Quadrangular e poder assistir ao culto do Pastor Edson de Oliveira e da Pastora Selma Costa. Uma oportunidade de agradecer a Deus as bênçãos alcançadas e pedir sua proteção para Atalaia, Alagoas, o Brasil e o mundo, neste momento de angustia com o aumento de casos desta doença”, destacou Anderson Medeiros.