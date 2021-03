Anderson Medeiros acompanha o início da vacinação drive thru para idosos acima de 79 anos

O vereador Anderson Medeiros (PSC) esteve acompanhando nesta quinta-feira (4), o início da vacinação em sistema drive thru para idosos a partir de 79 anos no município de Atalaia.

Anderson Medeiros acompanhou os trabalhos ao lado da prefeita Ceci Rocha, da secretária municipal de Saúde Nilza Maria e da vereadora Janaína do Cal.

“Gostaria de parabenizar a prefeita Ceci Rocha e a secretária Nilza Maria, pois a vacinação por drive thru é uma ação essencial para avançarmos na imunização dos atalaienses. É uma soma de esforços que nos colocam cada vez mais perto de vencer esse vírus, preservando vidas e cuidando da saúde da nossa gente”, comentou o vereador.

Ação da Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Saúde, criou um ponto de vacinação na Praça do Trevo, para garantir conforto e rapidez na imunização contra a COVID-19. A vacinação drive thru também acontece nesta sexta-feira (5), na Praça do Tevo, das 8h às 17h.

Para a vacinação é necessário levar o cartão SUS, CPF e comprovante de residência. Também está sendo realizada verificação de temperatura, higienização do local e sanitização dos veículos.