Vereador Tacinho apresenta Indicações visando melhorias para o Distrito Porangaba

Preocupado com uma das localidades mais distantes do centro de Atalaia, o vereador José Tascito Martins de Almeida, o Tacinho (PP), apresentou durante a Sessão Ordinária desta última terça-feira (02), duas importantes indicações para o Distrito Porangaba.

Em sua indicação de número 001/2021, o vereador Tacinho pede a prefeita Ceci Rocha, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, seja feito o acesso ao Distrito Porangaba, da BR-316 até a entrada do referido Distrito.

O vereador lembrou que esse projeto já vem sendo providenciado pelo Governo do Estado, mas que sua indicação visa reforçar esse pedido que é de toda aquela comunidade.

Já na indicação de número 002/2021, solicita do chefe do Executivo, a construção de um Clube Social. “Os eventos realizado no Distrito Poranfaga são feitos no antigo Mercado Público. Aquele pessoal não tem um local para a comunidade se reunir e fazer qualquer tipo de comemoração ou de reunião. Então, peço a prefeita que estude, não num curto tempo, mas num longo tempo, para fazer esse Clube Social no Distrito Porangaba”, destacou o vereador na Tribuna da Câmara.

As duas indicações foram aprovadas de forma unânime pelos vereadores presentes e seguem agora para a prefeita Ceci Rocha.