Em AL, Chulapa, Cleiton Xavier, Jadílson e Marcos Adriano entram em campo para ajudar no combate à Covid

Aloísio Chulapa vestiu a capa do Batman e entrou em ação para ajudar no combate à Covid em Alagoas. No mês passado, ele recebeu um convite, juntou os amigos e foi até o Sertão alagoano para disputar uma partida beneficente.

O objetivo do encontro era arrecadar material para ajudar pessoas que sofrem com a pandemia em Alagoas. No dia 20 de fevereiro, o evento foi realizado na cidade de Major Isidoro e contou com a presença de Jadílson (ex-CRB, Fluminense, Goiás e São Paulo), Marcos Adriano (ex-Flamengo e São Paulo) e Cleiton Xavier (ex-Palmeiras).

O quarteto alagoano atuou em grandes times e, mesmo depois da aposentadoria, mostrou que os boleiros ainda estão em forma.

Em entrevista ao ge/AL, Chulapa disse como se sentiu em mais uma ação solidária.

- Ah, isso [ajudar as pessoas] é uma coisa que me fez muito bem. Eu me sinto feliz demais quando posso fazer qualquer tipo de ação que seja para levar o bem a alguém.

"E ainda mais nessa situação de pandemia. Cada um tem que fazer a sua parte"

Aloísio, de 46 anos, disse que a ideia da ação beneficente não é parar em Major Isidoro, que se localiza a cerca de 180 quilômetros de Maceió.

- Assim como foi feito em Major Isidoro, estamos prontos para fazer em qualquer outro lugar. Basta chamar o Chula que a gente reúne os amigos e vai em busca de ajudar o próximo - comentou Chulapa, que disse ter ficado impressionado com a forma de Jadílson.

- Ainda tá voando.