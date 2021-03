Vereador Rudinho pede que Secretaria de Saúde monitore o embarque e desembarque de passageiros no Terminal Rodoviário

Na Sessão Ordinária desta última terça-feira (02), na Câmara Municipal de Atalaia, o vereador Rudinho (PSC), apresentou a Indicação de número 002/201, onde solicita que a Secretaria Municipal de Saúde efetue um plano de ação para monitoramento do embarque e desembarque de passageiros no Terminal Rodoviário da cidade.

Em sua Indicação, o vereador pede que seja disponibilizada uma equipe da Saúde, para que realize esse controle com o objetivo de evitar possíveis casos de infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19).

Rudinho justifica seu pedido com a preocupação do aumento do número de casos em Alagoas, inclusive com a confirmação da nova variante em cidades próximas a Atalaia. “Dessa forma, se faz necessária essa ação, com a finalidade de reduzir os riscos para a população”, destaca o vereador.

Também mostrou preocupação para que o Transporte Complementar não seja ainda mais prejudicado. “Que esse meio de transporte não seja prejudicado, pois entendemos que os motoristas e as pessoas que vivem do transporte alternativo, necessitam manter o seu trabalho, já que no ano passado, no início da pandemia, eles foram muito penalizados. Temos que ter um cuidado maior com a saúde dos passageiros, para que os motoristas façam seu trabalho de uma forma mais segura”, comenta o vereador Rudinho.

Ainda na área da Saúde, o vereador solicitou que seja disponibilizado no Hospital João Lyra Filho, um carro no período noturno para atender pacientes de localidades mais distantes do centro da cidade. “Tem pacientes que recebem atendimento naquela unidade de saúde e no final do seu atendimento, tem a maior dificuldade para conseguir retornar as suas residências, pois moram em regiões distantes”.

POVOADO BOCA DA MATA

Em sua Indicação 001/2021, o vereador Rudinho apresenta um pedido da população do Povoado Boca da Mata, para que seja colocada energia elétrica com posteamento, no Cemitério Público daquela localidade, pois o mesmo encontra-se sem energia elétrica.

As Indicações foram aprovadas de forma unânime pelos vereadores presentes e seguem agora para o Poder Executivo.