Vereador Toni Barros solicita da Equatorial melhoria na iluminação pública no Povoado Bittencourt

Na Reunião Ordinária desta última terça-feira, dia 02 de março, o vereador Toni Barros solicitou, através do Requerimento nº 001/2021, que a Equatorial Alagoas realize melhorias na iluminação pública na entrada do Povoado Bittencourt, a fim de que seja colocado um poste com braço de luz na referida localidade, na AL 210, em Atalaia.

De acordo com o vereador Toni Barros, “a medida se trata de uma providência de extrema importância, visto que o trecho desta localidade não conta com essa importante melhoria, que se atendida, dará mais segurança aos moradores dessa região do município”.

O Requerimento foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes e segue agora para o diretor da Equatorial em Alagoas, o senhor Sérgio de Castro Valinhos.