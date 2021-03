Vereadora Janaína do Cal apresenta Indicações ao Executivo para elaboração de dois grandes projetos para Atalaia

A vereadora Janaína do Cal apresentou durante a Sessão Ordinária desta terça-feira (02), importantes Indicações à prefeita Ceci Rocha, com o objetivo do Executivo elaborar dois projetos de Lei de grande importância para o município de Atalaia.

A Indicação de número 06/2021 solicita que seja criado no município a COORDENADORIA DA MULHER, com o objetivo de que sejam desenvolvidas políticas públicas para as mulheres atalaienses.

Em sua justificativa, Janaína do Cal destacou que a Coordenadoria irá planejar, organizar, dirigir e monitorar os planos, programas, projetos e ações que visem à defesa dos direitos das mulheres. “Assegurando-lhes uma plena participação na vida socioeconômica, política e cultural do município, promovendo ações no enfrentamento à violência contra as mulheres e ações para viabilizar políticas para a promoção de emprego e renda para as mulheres”.

Com a Indicação 08/2021, a vereadora Janaína observa a situação de dificuldade econômica que se encontra os feirantes do município nesse período de pandemia e pede ao Executivo a isenção da taxa de ocupação de solo.

As Indicações foram aprovadas de forma unânime pelos vereadores presentes e seguem agora para o Poder Executivo.

Indicações seguem para a prefeita Ceci Rocha.