Amigos de Ouricuri vence 3R Master por 3 a 1 e sai na frente no primeiro confronto das semifinais

A equipe do Amigos de Ouricuri enfrentou o 3R Master, na tarde desse domingo, dia 28 de fevereiro, no Campo da Ouricuri e venceu pelo placar de 3 a 1. Esse foi o primeiro confronto da semifinal do Campeonato Intermunicipal Master. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (7), na cidade de Messias.

Os gols da equipe atalaiense foram marcados por Chiquinho, Careca e Zé Luiz.

A partida foi paralisada aos 15 minutos do primeiro tempo, para um momento de oração, após a notícia do falecimento do senhor Denes, sogro do treinador da equipe de Atalaia, o Erigleydson.

Com o resultado, o Amigos de Ouricuri abre uma boa vantagem na busca da classificação para a grande final.