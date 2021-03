Projeto Solidário Mais Amor entrega kits de higiene pessoal para lares de idosos em Capela e Maceió

“Um domingo cheio de amor”, foi com esta frase que o Projeto Solidário MAIS AMOR destacou em suas redes sociais, mais uma importante ação realizada neste domingo, dia 28 de fevereiro, que levou solidariedade e carinho a idosos que moram em duas casas de acolhimento em Alagoas.

A ação solidária beneficiou a Casa do Pobre Nossa Senhora de Fátima, localizada em Capela e o Lar Mãe das Graças, em Maceió, com a entrega de kits de higiene pessoal para os idosos, contendo fraldas geriátricas, sabonetes líquidos, creme dental, escovas de dente, papel higiênico, shampoo e condicionador, entre outros itens. Também foram entregues materiais de limpeza.

As duas casas de acolhimento foram escolhidas por terem em seu histórico, atendimentos a idosos de Atalaia.

Por conta da pandemia, a equipe foi em número reduzido realizar as entregas, seguindo todos os cuidados necessários, com o uso de máscara e mantendo um seguro distanciamento social.

Idealizadora deste lindo projeto, a vereadora Lays Melo destacou o esforço de toda a equipe para continuar levando solidariedade, apesar das limitações causadas pela pandemia.

“Normalmente nossas visitas, além das entregas de doações, conta com dinâmicas, com músicas e com abraços, para levar ainda mais alegria as pessoas, mas, devido a pandemia, desde o ano passado está acontecendo apenas as entregas. Porém, toda equipe continua se esforçando para ajudar a essas pessoas que tanto precisam”, destaca Lays Melo.

Vale ressaltar que tudo que é arrecadado para as ações do projeto, vem de doações, com campanhas divulgadas na Internet e através de pedidos a amigos.

Projeto Solidário + AMOR

Um grupo que se reúne para fazer o bem. É dessa forma que podemos definir o Projeto Solidário Mais Amor, que surgiu em Atalaia há três anos com o objetivo de realizar ações solidárias e doar esperança, carinho, abraços e muito amor!